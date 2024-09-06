РФ: у БРИКС нет правил, которые запрещали бы членам НАТО иметь отношения с этим объединением

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, теперь она находится на рассмотрении.

"Что касается членства в НАТО и статуса кандидата в Евросоюз, который Турция имеет уже почти 70 лет, то, как недавно сказал один из турецких чиновников, в БРИКС нет правил, где сказано, что члены определенных организаций не могут иметь отношения с этим объединением", - сказал министр на полях Восточного экономического форума.

Он добавил, что для членов БРИКС и для стран, развивающих сотрудничество с объединением, главное - разделять ценности, которые указаны в Уставе ООН. Это суверенное равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, мирное урегулирование споров, уважение, суверенитет и территориальная целостность всех государств, подчеркнул глава МИД РФ.

"Нам не нужны ценности нацизма, теории, практика нацизма, запрета свободы слова, национальных языков, культур, традиций, закрытия канонических храмов и других", - сказал также министр.