6 сент. 2024 г., 15:34
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РФ: у БРИКС нет правил, которые запрещали бы членам НАТО иметь отношения с этим объединением

6 сент. 2024 г., 15:34
??????? ID: 85588492
РФ: у БРИКС нет правил, которые запрещали бы членам НАТО иметь отношения с этим объединением

Тегеран, 6 сентября. ИРНА — У БРИКС нет правил, которые запрещали бы членам определенных организаций иметь отношения с этим объединением, заявил в интервью РБК глава МИД России Сергей Лавров, комментируя перспективы сближения Турции с БРИКС при членстве в НАТО и статусе кандидата в члены ЕС.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, теперь она находится на рассмотрении.

"Что касается членства в НАТО и статуса кандидата в Евросоюз, который Турция имеет уже почти 70 лет, то, как недавно сказал один из турецких чиновников, в БРИКС нет правил, где сказано, что члены определенных организаций не могут иметь отношения с этим объединением", - сказал министр на полях Восточного экономического форума.

Он добавил, что для членов БРИКС и для стран, развивающих сотрудничество с объединением, главное - разделять ценности, которые указаны в Уставе ООН. Это суверенное равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, мирное урегулирование споров, уважение, суверенитет и территориальная целостность всех государств, подчеркнул глава МИД РФ.

"Нам не нужны ценности нацизма, теории, практика нацизма, запрета свободы слова, национальных языков, культур, традиций, закрытия канонических храмов и других", - сказал также министр.

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