Иран отверг обвинения во вмешательстве в выборы США

Представитель МИД Нассер Канаани ответил на обвинения генерального прокурора США Меррика Гарланда в том, что Иран, наряду с рядом других стран, развернул агрессивную кампанию с целью повлиять на результаты выборов в США.

«Мы снова отвергаем эти необоснованные обвинения, которые служат внутриполитическим целям в Соединенных Штатах», — заявил он в пятницу.

Он подчеркнул, что официальные лица США не могут исправить глубоко укоренившиеся структурные, политические и социальные проблемы в своей собственной стране, переложив вину на других.

Такие обвинения лишь скрывают историю подрывных и незаконных действий Соединенных Штатов против других стран, отметил он.

ФБР и несколько других разведывательных служб США заявили в совместном заявлении, что Иран был причастен к кибератакам, направленным на кампании как кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, так и кандидата от Демократической партии Камалы Харрис.