8 июн. 2022 г., 11:14
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Амир Абдоллахиян: с момента прибытия в Индию, мы стали свидетелями осуждения оскорбления Пророка Ислама

Амир Абдоллахиян: с момента прибытия в Индию, мы стали свидетелями осуждения оскорбления Пророка Ислама

Тегеран, 8 июня. ИРНА — С момента прибытия в Индию официальные лица этой страны выступили с осуждением недавнего оскорбления пророка ислама Мохаммада в эфире индийского ТВ.

Об этом заявил в среду министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян, который находится с официальным визитом в Индии.

По его словам, власти Индии отметили, что высказанная позиция не отражает мнение индийского правительства, которое с большим уважением относится ко всем религиям.

"Индия всегда была на пути мирного сосуществования и все время жила в мире и спокойствии, и мусульмане не могут терпеть никакого оскорбления по отношению к Пророку Ислама", отметил министр.

"В Тегеране мы договорились с министром иностранных дел Индии о создании дорожной карты для долгосрочного сотрудничества между двумя странами", напомнил министр.

Он добавил, что в ходе поездки в Индию одной из его основных задач была доработка дорожной карты с высокопоставленными официальными лицами Индии.

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