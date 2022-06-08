Амир Абдоллахиян: с момента прибытия в Индию, мы стали свидетелями осуждения оскорбления Пророка Ислама

Об этом заявил в среду министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян, который находится с официальным визитом в Индии.

По его словам, власти Индии отметили, что высказанная позиция не отражает мнение индийского правительства, которое с большим уважением относится ко всем религиям.

"Индия всегда была на пути мирного сосуществования и все время жила в мире и спокойствии, и мусульмане не могут терпеть никакого оскорбления по отношению к Пророку Ислама", отметил министр.

"В Тегеране мы договорились с министром иностранных дел Индии о создании дорожной карты для долгосрочного сотрудничества между двумя странами", напомнил министр.

Он добавил, что в ходе поездки в Индию одной из его основных задач была доработка дорожной карты с высокопоставленными официальными лицами Индии.

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