МИД Ирана вызвал посла Индии из-за оскорбления пророка Мохаммада

Генеральный директор министерства иностранных дел по делам Южной Азии вручил ноту протеста послу Индии в Тегеране из-за оскорбления пророка ислама Мохаммада в эфире индийского ТВ.

Посол Индии, в свою очередь, заявил, что высказанная позиция не отражает мнение индийского правительства, которое с большим уважением относится ко всем религиям. Кроме того, по его словам, представитель правящей индийской партии "Бхаратия джаната парти" (БДП) Нипур Шармы не является госслужащим, а только занимала должность в партии. После разразившегося скандала она уволена.

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