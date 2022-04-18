Иран: Сжигание Корана – это не свобода слова, а чудовищное насилие над двумя млрд мусульман

Об этом он заявил на своей странице в Твиттере.

«Постыдное оскорбление 2 млрд мусульман во время месяца Рамадана при поддержке шведской полиции является абсолютным актом ненависти», - написал он.

«Свобода вероисповедания заменила оскорбление божественных религий. Свобода слова при этом стала инструментом для распространения экстремизма и расизма», - добавил он.

По данным Агентства Anadolu, в городе Линчепинг на юге Швеции лидер датского ультраправого движения «Жесткий курс» (Stram Kurs) Расмус Палудан сжег священную книгу мусульман - Коран. Провокация совершена фактически под охраной местной полиции.

В сопровождении стражей порядка Палудан прибыл на одну из площадей квартала, преимущественно населенного выходцами из мусульманских стран.

Здесь он бросил на землю принесенный с собой Коран и поджег его зажигалкой. Это произошло, несмотря на протесты очевидцев, которых на площади собралось около 200 человек.