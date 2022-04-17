Иран вызвал поверенного в делах Швеции в связи с осквернением Священного Корана

За последние несколько дней в Швеции произошел ряд антиисламских инцидентов, в ходе которых лидер радикальной группировки поджег Священный Коран.

Временного поверенного в делах Швеции вызвали в МИД Ирана в отсутствие посла страны в Тегеране.

Директор третьего Бюро Западной Европы МИД Ирана выразил решительный протест Ирана в связи с гнусным актом, который, по его словам, был совершен под предлогом свободы слова в свете поддержки со стороны шведской полиции.

Чиновник призвал шведское правительство принять решительные немедленные меры, чтобы гарантировать, что такие меры больше не повторятся.

Шведский дипломат пообещал передать протест Ирана своему уважаемому правительству.