По данным официальных источников, гибель генерала Хаджизаде и его соратников произошла в результате агрессии сионистского режима, который совершил нападение на один из жизненно важных центров Корпуса стражей исламской революции на территории Ирана. Подробности атаки пока уточняются, однако предварительная информация указывает на то, что целью стало стратегически важное военное учреждение.

Генерал Хаджизаде был одной из ключевых фигур в оборонной доктрине Ирана и сыграл решающую роль в развитии ракетных технологий и воздушной обороны страны. Его лидерство и преданность делу были известны как внутри Ирана, так и за его пределами. Гибель такого высокопоставленного военачальника, несомненно, станет тяжелой потерей для иранских вооруженных сил.

Иранские власти уже заявили о решимости ответить на эту агрессию, подчеркивая, что подобные действия не останутся без последствий. Подробности о церемонии прощания и дальнейших шагах будут объявлены позднее.