В Тегеране состоялась пятничная молитва и демонстрация осуждения израильской агрессии

Сегодня, в пятницу, 13 июня 2025 года, в Тегеранском университете прошла еженедельная духовно-политическая пятничная молитва. Службу провел временный имам пятничной молитвы, Аятолла Сейед Ахмад Хатами.

journalistشهرام مومنی نوکنده
13 июн. 2025 г., 18:52

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