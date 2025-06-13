Пезешкиан: мощный ответ Ирана заставит врага пожалеть о своем безрассудном поступке

«Сегодня иранский народ, как никогда прежде, нуждается в сплочённости, доверии, единодушии, единстве и согласии и, с помощью Всевышнего, проникнувшись этим бесценным духом, даст жёсткий, мудрый и сильный ответ на преступление оккупационного режима», - заявил глава государства.

В другой части своей речи Пезешкиан отметил, что это зверское преступление, совершенное в нарушение всех международных обязательств, подтверждает преступную сущность незаконного сионистского режима, построившего свое существование на оккупации, агрессии и убийствах детей.

Отметив, что народ Ирана и ответственные лица страны не останутся в стороне перед лицом этого преступления, президент подчеркнул, что «законный и мощный ответ Исламской Республики Иран заставит врага пожалеть о своём безрассудном поступке».