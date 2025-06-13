Жертвы преступного нападения сионистского режима

В ночь на пятницу, 13 июня 2025 года, в результате террористического нападения сионистского режима на Тегеран и ряд других городов страны, несколько военных командиров, ученых и гражданских лиц погибли мученической смертью.

journalistشهرام مومنی نوکنده
13 июн. 2025 г., 16:00

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