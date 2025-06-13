Министр обороны Ирана: Сионистские преступники должны ожидать сокрушительного ответа

"Нанесение ударов по жилым домам и семьям показывает крайнюю звериную натуру детоубийственного сионистского режима. Конечно, террор и мученическая смерть наших боевых товарищей-командиров и части нашего дорогого народа никоим образом не поколеблют волю и готовность вооружённых сил страны", — заявил он.

Министр обороны добавил: "Злодеяния и преступления сионистского режима, несомненно, сократят их зловещее и несчастливое существование и укрепят национальную решимость и оборонительную и наступательную мощь могучего Ирана для свержения этого проклятого режима. Мы полностью готовы поддерживать наши оперативные силы всеми средствами".