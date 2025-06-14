Иран предупредил об ударах по базам стран, которые встанут на защиту Израиля

Высокопоставленный иранский чиновник, пожелавший остаться неназванным, в интервью CNN заявил, что Тегеран нанесет удары по региональным базам сторонников Тель-Авива и любой страны, которая встанет на защиту этого режима, акцентировав усиление ответных атак Ирана против сионистского режима.

Высокопоставленный иранский представитель, ссылаясь на агрессивное нападение сионистского режима на Иран, заявил, что в соответствии с международным правом Тегеран сохраняет за собой право давать решительный ответ на провокации этого незаконного режима.

«Региональные базы и позиции стран, поддерживающих Тель-Авив, а также любых государств, которые попытаются защитить этот преступный режим от ответных операций Ирана, станут новыми целями Тегерана», - предупредил он.