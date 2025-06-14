14 июн. 2025 г., 10:23
Journalist ID: 5621
Новости ID: 85862370
T T
1 Persons

Теги

Иран предупредил об ударах по базам стран, которые встанут на защиту Израиля

14 июн. 2025 г., 10:23
Новости ID: 85862370
Иран предупредил об ударах по базам стран, которые встанут на защиту Израиля

Тегеран, 14 июня, ИРНА – Тегеран нанесет удары по региональным базам сторонников Тель-Авива и любой страны, которая встанет на защиту этого режима, заявил в интервью CNN высокопоставленный иранский чиновник.

Высокопоставленный иранский чиновник, пожелавший остаться неназванным, в интервью CNN заявил, что Тегеран нанесет удары по региональным базам сторонников Тель-Авива и любой страны, которая встанет на защиту этого режима, акцентировав усиление ответных атак Ирана против сионистского режима.

Высокопоставленный иранский представитель, ссылаясь на агрессивное нападение сионистского режима на Иран, заявил, что в соответствии с международным правом Тегеран сохраняет за собой право давать решительный ответ на провокации этого незаконного режима.

«Региональные базы и позиции стран, поддерживающих Тель-Авив, а также любых государств, которые попытаются защитить этот преступный режим от ответных операций Ирана, станут новыми целями Тегерана», - предупредил он.

1 Persons

Теги

Ваш комментарий

You are replying to: .