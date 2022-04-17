Иран осудил осквернение Священного Корана в Швеции

"Исламская Республика Иран решительно осуждает сожжение экземпляра Священного Корана в Линчепинге (Швеция) датским расистским и экстремистским элементом, которое было совершено под защитой шведской полиции под предлогом свободы слова", говорится в заявлении Хатибзаде, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

Он добавил, что преднамеренное повторение антиисламского кощунственного акта в Швеции в месяц Рамадан задело чувства мусульман как в Швеции, так и во всем мире.

"Это богохульство является очевидным примером ненависти по сравнению со свободой слова и должно быть осуждено всеми, кто верит в сосуществование и диалог между конфессиями", отметил иранский дипломат.

Он также подчеркнул, что Тегеран считает правительство Швеции ответственным и ожидает немедленной, жесткой и явной реакции Стокгольма на преступника, а также практических мер по предотвращению подобных инцидентов.

В пятницу группа представителей ультраправых группировок в Швеции подожгла экземпляр Священного Корана.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram