17 апр. 2022 г., 14:58
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Иран осудил осквернение Священного Корана в Швеции

Иран осудил осквернение Священного Корана в Швеции

Тегеран, 17 апреля. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил в воскресенье, что Иран осуждает осквернение Священного Корана в Швеции и ожидает немедленного ответа со стороны шведского правительства.

"Исламская Республика Иран решительно осуждает сожжение экземпляра Священного Корана в Линчепинге (Швеция) датским расистским и экстремистским элементом, которое было совершено под защитой шведской полиции под предлогом свободы слова", говорится в заявлении Хатибзаде, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

Он добавил, что преднамеренное повторение антиисламского кощунственного акта в Швеции в месяц Рамадан задело чувства мусульман как в Швеции, так и во всем мире.

"Это богохульство является очевидным примером ненависти по сравнению со свободой слова и должно быть осуждено всеми, кто верит в сосуществование и диалог между конфессиями", отметил иранский дипломат.

Он также подчеркнул, что Тегеран считает правительство Швеции ответственным и ожидает немедленной, жесткой и явной реакции Стокгольма на преступника, а также практических мер по предотвращению подобных инцидентов.

В пятницу группа представителей ультраправых группировок в Швеции подожгла экземпляр Священного Корана.

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