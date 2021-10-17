Сумайя Афифи – первая переводчица Корана

Афифи – филолог-русист, защитила кандидатскую диссертацию по филологии в МГУ в 1964 году, магистр английского языка Американского университета в Каире. Профессор русского языка кафедры славянских языков факультета Аль-Альсун университета Айн-Шамс в Каире.

Она опубликовала 40 исследований на русском, арабском и английском языках в различных областях и перевела несколько литературных книг с русского на арабский и наоборот. Афифи отличается от других арабских переводов тем, что она стала первой арабской женщиной, которая перевела Священный Коран на русский язык. Фактически, она перевела 26 частей Корана, а Абдель Салям эль-Манси перевел остальные.

Кроме этого,она перевела на русский язык несколько исламских религиозных книг. Доктор Афифи начала переводить религиозные тексты в 1990 году. Четыре буклета по исламскому богослужению, включая молитву, закят, пост, хадж и умра – её известные работы на русском языке для Верховного совета по делам ислама в Египте. Эти книги хорошо приветствовали в мусульманских республиках бывшего Советского Союза.

Сумайя посвятила пять лет своей жизни переводу значений и толковании Корана. Она также воспользовалась советами ученых Аль-Азхара. Для этого она проводила большую часть своего времени дома в ситуации, похожей на итикаф, и сократил свою общественную деятельность, чтобы обеспечить переводы Священного Корана для 70 миллионов мусульман в бывших советских республиках.