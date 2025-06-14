Тегеран еще не принял решение об участии в следующем раунде переговоров

«Противоположная сторона своими действиями фактически лишила переговоры всякого смысла. Невозможно одновременно заявлять о стремлении к диалогу для достижения взаимопонимания по какому-либо вопросу и при этом допускать, чтобы расистский режим посягал на территориальную целостность страны» - сказал Багаи.

Он подчеркнул, что для Исламской Республики Иран, как и для всего мирового сообщества, невозможно представить, чтобы сионистский режим совершил акт агрессии и разжигал войну в регионе без сотрудничества и координации с Соединёнными Штатами.

Багаи, заявив, что ответственность за последствия незаконных действий Израиля лежит на США, отметил, что Иран пока не принял решения об участии в следующем раунде переговоров.