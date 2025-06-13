Пострадавшие в результате атаки израильского режима в Тегеране

Часть пострадавших в результате пятничного утреннего нападения израильского режима на Тегеран (13 июня 2025 года) была госпитализирована и проходит лечение в больнице имени Хазрата Расула Акрама.
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