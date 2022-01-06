Верховный лидер распространил обращение по всей стране по случаю похорон 250 неизвестных солдатов

«Привет неизвестным солдатам, безымянным среди землян и знаменитым среди ангелов; преданным, которые по прошествии многих лет с момента своей смерти наполняют страну ароматом духовности и джихада и все больше и больше поднимают флаг гордости за кровь, пролитую на пути ислама и Корана. Совпадение похорон тела этих путников, возвращающихся домой с днем мученической смерти Хазрата Захры (мир ей), возвещает вечность их памяти и благую весть о многих добрых делах, которые будут совершены для страны», - говорится в послании.