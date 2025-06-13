Генерал-майор Мусави назначен начальник Генштаба Вооружённых сил Ирана

Полный текст указа Главнокомандующего выглядит следующим образом:

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного

Генерал-майор Абдолрахим Мусави

Ввиду славной и гордой кончины генерал-лейтенанта Корпуса стражей исламской революции Мохаммада Хосейна Багери порочным сионистским режимом, а также учитывая Ваши выдающиеся заслуги и ценный опыт, назначаю Вас главой Генерального штаба Вооруженных сил.

С упованием и надеждой на Божью милость, ожидается революционная деятельность по необходимому повышению потенциала и обороноспособности Вооруженных сил и народного ополчения, а также по своевременному и эффективному реагированию на угрозы любого уровня и типа, направленные против системы Исламской Республики Иран.

Накануне благословенного праздника Гадир-Хум, молю Всевышнего о возвышении в степенях и положениях для этого преданного и искреннего мученика, а также о его соседстве с Божественными святыми, особенно с Повелителем Единобожцев, Имамом Амир аль-Муминином, Его Светлостью Али (мир ему).

Прошу Всевышнего о постоянном успехе для всех.