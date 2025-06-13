13 июн. 2025 г., 14:02
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МИД РФ резко осудил израильские удары по Ирану

13 июн. 2025 г., 14:02
??????? ID: 85861570
МИД РФ резко осудил израильские удары по Ирану

Москва, 13 июня, ИРНА – Российский МИД распространил заявление, в котором выразил решительное осуждение израильской военной операции против Ирана как противоречащей Уставу ООН и международному праву.

«Выражаем крайнюю обеспокоенность опасной эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Решительно осуждаем силовую акцию Государства Израиль в нарушение Устава Организации Объединенных Наций и норм международного права в ночь на 13 июня», - говорится в заявлении МИД России в связи с ударами Израиля по территории Исламской Республики Иран.

В документе подчёркивается недопустимость безразличного отношения международного сообщества к преступлениям, угрожающим миру и безопасности.

«Неспровоцированные военные удары по суверенному государству-члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы. Международное сообщество не может позволить себе равнодушно относиться к подобного рода злодеяниям, которые разрушают мир, наносят ущерб региональной и международной безопасности», - отмечается в тексте.

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