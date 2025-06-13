МИД РФ резко осудил израильские удары по Ирану

«Выражаем крайнюю обеспокоенность опасной эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Решительно осуждаем силовую акцию Государства Израиль в нарушение Устава Организации Объединенных Наций и норм международного права в ночь на 13 июня», - говорится в заявлении МИД России в связи с ударами Израиля по территории Исламской Республики Иран.

В документе подчёркивается недопустимость безразличного отношения международного сообщества к преступлениям, угрожающим миру и безопасности.

«Неспровоцированные военные удары по суверенному государству-члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы. Международное сообщество не может позволить себе равнодушно относиться к подобного рода злодеяниям, которые разрушают мир, наносят ущерб региональной и международной безопасности», - отмечается в тексте.