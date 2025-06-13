13 июн. 2025 г., 14:08
Новости ID: 85861574
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Министр иностранных дел Ирана обратился в ООН по поводу военной агрессии израильского режима против Ирана

13 июн. 2025 г., 14:08
Новости ID: 85861574
Министр иностранных дел Ирана обратился в ООН по поводу военной агрессии израильского режима против Ирана

Тегеран, 13 июня, ИРНА — В связи с военной агрессией израильского режима против нескольких районов Ирана, включая военные объекты, ядерные сооружения и жилые здания, которая привела к гибели и ранениям военных командиров, университетских профессоров, а также невинных иранских женщин и детей, Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Аракчи направил письмо Председателю Совета Безопасности и Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

В этом письме он охарактеризовал агрессивные действия как объявление войны против Исламской Республики Иран и призвал Совет Безопасности к немедленному рассмотрению этого вопроса.

В письме Министр иностранных дел подчеркнул, что атаки израильского режима являются грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Ирана как независимого государства-члена Организации Объединенных Наций, а также открытой агрессией против Ирана. Аббас Аракчи потребовал созыва экстренного заседания Совета Безопасности и добавил: "Совет должен выполнить свои обязанности в соответствии с Уставом, решительно осудить эту агрессию и предпринять немедленные и конкретные действия для привлечения израильского режима к ответственности".

Министр иностранных дел также подчеркнул решимость Ирана защищать себя в соответствии со статьёй 51 Устава Организации Объединенных Наций.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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