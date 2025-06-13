Министр иностранных дел Ирана обратился в ООН по поводу военной агрессии израильского режима против Ирана

В этом письме он охарактеризовал агрессивные действия как объявление войны против Исламской Республики Иран и призвал Совет Безопасности к немедленному рассмотрению этого вопроса.

В письме Министр иностранных дел подчеркнул, что атаки израильского режима являются грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Ирана как независимого государства-члена Организации Объединенных Наций, а также открытой агрессией против Ирана. Аббас Аракчи потребовал созыва экстренного заседания Совета Безопасности и добавил: "Совет должен выполнить свои обязанности в соответствии с Уставом, решительно осудить эту агрессию и предпринять немедленные и конкретные действия для привлечения израильского режима к ответственности".

Министр иностранных дел также подчеркнул решимость Ирана защищать себя в соответствии со статьёй 51 Устава Организации Объединенных Наций.