Страны мира осудили атаки израильского режима на Иран

Оман, осуждая военное нападение Израиля на Иран, подчеркнул, что израильский режим несёт полную ответственность за эту "эскалацию напряженности и её последствия".

Куба и Венесуэла решительно осудили утреннюю пятничную атаку израильского режима на различные районы Ирана, назвав её угрозой мировому миру.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило: "Мы решительно осуждаем открытые нападения Израиля на братскую Исламскую Республику Иран".

Министерство иностранных дел Индонезии в своём заявлении решительно осудило агрессивное нападение израильского режима на Иран.

Министр иностранных дел Японии Таши Такеши Иваия заявил: "Мы решительно осуждаем авиаудары Израиля по Ирану".

Министерство иностранных дел Пакистана: "Мы осуждаем 'необоснованную' и 'незаконную' агрессию Израиля против Исламской Республики. Иран имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН".

Малайзия в своём заявлении назвала преступные нападения израильского режима на Иран "преступными, безрассудными и угрозой региональной стабильности" и осудила их в самых резких выражениях.

Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили военное нападение израильского режима на Иран и выразили глубокую обеспокоенность по поводу продолжающейся эскалации напряженности и её последствий для безопасности и стабильности региона.