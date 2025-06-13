Генерал-майор Али Шадмани назначен командующим Центральным штабом Хатам аль-Анбия

Полный текст указа Главнокомандующего выглядит следующим образом:
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного
Генерал-майор Али Шадмани
Ввиду славной и гордой мученической кончины генерал-лейтенанта Корпуса стражей исламской революции Голамали Рашида порочным сионистским режимом, а также учитывая Ваши выдающиеся заслуги и ценный опыт, назначаю Вас, присваивая звание генерал-майора, командующим Центральным штабом Хатам аль-Анбия (мир ему).
Ожидается стратегическое и оперативное планирование и руководство в противодействии угрозам и точное определение боеготовности Вооруженных сил Исламской Республики Иран с целью синергии с Генеральным штабом Вооруженных сил.
Накануне благословенного праздника Гадир-Хум, молю Всевышнего о возвышении в степенях и положениях для преданных и искренних мучеников, а также о их соседстве с Божественными святыми, особенно с Повелителем Единобожцев, Имамом Амир аль-Муминином, Его Светлостью Али (мир ему).
Прошу Всевышнего о постоянном успехе для всех.
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