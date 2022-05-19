Командующий КСИР: ни один заговор против Ирана не останется без ответа

Выступая в четверг в военном университете в городе Исфахан, генерал-майор Хоссейн Салами сказал, что решительные шаги КСИР означают, что никакая сила не может вторгнуться в Иран, пока самоотверженные, верные люди военной организации не ступят на эту землю.

"Сухопутные войска КСИР — это «бетонная опора» и «крепкая крепость» национальной безопасности Ирана, защищающая страну от врагов Бога и ислама", отметил командующий.

Он подчеркнул, что перспектива войны уменьшилась благодаря повышению уровня подготовки и оснащению самой совершенной и современной боевой техники.

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