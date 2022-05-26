Собрание 100 тыс. иранских детей со своими семьями, чтобы спеть эпическую песню

Стихотворение песни, которая называется «Салют, командир», адресована Имаму Махди — двенадцатому Имаму шиитов — и посвящена объявлению готовности к пришествию Имама Века.

По мнению шиитов и некоторых суннитов, имам Махди — последний имам семьи Пророка ислама, который появится после длительного отсутствия, и пока Иисус Христос, христианский пророк, с ним, он восстанет, чтобы установить справедливость и бороться с глобальным угнетением.



Песня «Салют, командир», написанная для поколения детей и подростков, впервые была исполнена в годовщину рождения имама Мехди, совпадающую с 18 марта 2022 года, и именно с этого времени она постепенно стала популярной и трендом среди иранских детей и подростков.

Многие иранские дети и подростки поют этот гимн в разных частях Ирана в последние недели и месяцы, и видеозаписи этих припевов были опубликованы семьями в социальных сетях.



Поворотным моментом этой общественной гармонии может стать сегодняшний день, когда более ста тысяч иранских детей и подростков и их семей пришли на стадион «Азади» исполнили эту песню с призывами к коллективному исполнению этого гимна.

В части этого стихотворения дети и подростки обращаются к верховному лидеру Исламской революции аятолле Хаменеи, чтобы заменить мученика Касема Сулеймани, любимого иранского генерала, который стал мучеником в результате террористической операции сил США в январе 2020 года.

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