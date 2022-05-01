Иранский режиссер стал жертвой биологического терроризма? Биография Надера Талебзаде

Надер Талебзаде родился 25 декабря 1953 года в Тегеране. Его отец был высокопоставленным военным чиновником, который потерял работу из-за критики репрессий режима Пехлеви против кочевников в провинции Фарс; поэтому отец был вынужден уйти в отставку; затем семья уехала из Ирана в Соединенные Штаты.

Надер изучал английскую литературу в колледже Рэндольфа-Мейкона и кино в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

В интервью он сказал, что сначала изучал медицину; затем он интересовался литературой и кино.

Он вернулся в Иран в 1978 году для участия в революционной деятельности. По словам Надера, его возвращение в Иран произошло, когда ему сообщили о выступлениях имама Хомейни в СМИ.

Талебзаде сотрудничал с американским телеканалом CBS News после своего возвращения в Иран. Он снял несколько документальных фильмов о провинции Хузестан и захвате посольства США в Тегеране иранскими студентами, но его реалистичная точка зрения по последнему вопросу не была одобрена американскими СМИ, в том числе CBS.

Надер ездил в зоны боевых действий во время ирано-иракской войны (1980-1988 гг.), чтобы снимать документальные фильмы о войне. В 1983 году он снял документальный фильм о строительстве огромного инженерного сооружения в зоне боевых действий, которая представляла собой 13-километровую тропу внутри заболоченной местности Хур-аль-Азим.

После ирано-иракской войны Талебзаде активизировал свою деятельность в средствах массовой информации и изо всех сил старался объединить свои наблюдения за войной и американской политикой в стремлении снимать фильмы. В 1992 году его отправили в Боснию и Герцеговину для создания документального фильма о мусульманах раздираемого войной региона.

Он сосредоточился на обучении нового поколения режиссеров-документалистов, включая ливанскую молодежь.

В 2007 году Талебзаде снял фильм о жизни Иисуса Христа под названием "Иисус, Дух господень". Этот фильм вскоре стал мировым хитом, он был показан в десятках стран, принес ему несколько наград с различных международных фестивалей. Национальная телекомпания Ирана превратила фильм в сериал, ставший рекордным среди лучших сериалов страны.

Фильм был построен на основе исторических документов из Библии и Корана с упором на учения и жизнь Иисуса.

Режиссер подготовил телепрограмму «Раз» («Секрет») о ежедневных событиях в Иране и мире, которая транслировалась через десятилетие. Иранское государственное СМИ Press TV транслировало программу на английском языке.

Ренессанс До Ренессанса был еще одним документальным фильмом Надера Талебзаде. Этот документальный фильм был переведен на пять языков. В этом документальном фильме главный вопрос заключается в том, как Европа может обогнать исламский мир в науках. Надер отправился в Италию, чтобы взять интервью у нескольких ученых и академиков, чтобы снять фильм.

В 2010 году Талебзаде организовал международную конференцию «Новые горизонты», на которой западная элита раскрыла реалии глобального высокомерия. Конференция повторялась в последующие годы, что очень разозлило властей США до такой степени, что они объявили такие наказания, как 20 лет тюремного заключения, санкции, большие штрафы и запрет на выезд для некоторых гостей этой конференции. США также ввели санкции в отношении Талебзаде и его супруги, а других организаторов конференции.

Еще одной программой, которую основал Талебзаде, стал фестиваль «Аммар», который на протяжении 11 лет проведения важного мероприятия исполнял роль секретаря фестиваля.

Надер был госпитализирован с сердечной недостаточностью в январе 2022 года. Через некоторое время его выписали из больницы, но он оказался в больнице в последние дни апреля из-за рецидива симптомов.

Надер Талебзаде скончался 29 апреля 2022 года, одновременно со всемирным днем ​​Аль-Кудс.

Выступая в телепрограмме, Талебзаде сказал, что пережил попытку «биологического терроризма» во время собрания Арбаин (шиитский религиозный обряд, отмечаемый через сорок дней после Дня Ашура) в 2016 году. После его смерти его жена подтвердила возможность такое покушение на него.

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