В Ираке прошли демонстрации в честь дня Аль-Кудс

По сообщению иракских СМИ, жители города Басра на юге Ирака приняли участие в демонстрациях в честь дня Аль-Кудс в поддержку палестинского народа.
Демонстранты несли портреты основателя Исламской революции Ирана имама Хомейни, Верховного лидера Исламской революции аятоллы Али Хаменеи, ведущего ддуховного авторитета иракских шиитов аятоллы Али Систани, генерала Касема Сулеймани и Сардара и Абу Махди аль-Мухандиса.
Кроме того, демонстрации по случаю дня Аль-Кудс также прошли в провинции Аль-Дивания в Ираке
День «Аль-Кудс» был учрежден в 1979 году по инициативе Имама Хомейни в знак поддержки борьбы палестинцев за свои права и отмечается в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан. В этом году всемирный день Аль-Кудс отмечают 29 апреля.
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Тегеран, 29 апреля. ИРНА — В пятницу жители иракского города Басра приняли участие в демонстрациях в честь дня Аль-Кудс, посвященного поддержке палестинского народа.
По сообщению иракских СМИ, жители города Басра на юге Ирака приняли участие в демонстрациях в честь дня Аль-Кудс в поддержку палестинского народа.
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