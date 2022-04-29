В Ираке прошли демонстрации в честь дня Аль-Кудс

По сообщению иракских СМИ, жители города Басра на юге Ирака приняли участие в демонстрациях в честь дня Аль-Кудс в поддержку палестинского народа.

Демонстранты несли портреты основателя Исламской революции Ирана имама Хомейни, Верховного лидера Исламской революции аятоллы Али Хаменеи, ведущего ддуховного авторитета иракских шиитов аятоллы Али Систани, генерала Касема Сулеймани и Сардара и Абу Махди аль-Мухандиса.

Кроме того, демонстрации по случаю дня Аль-Кудс также прошли в провинции Аль-Дивания в Ираке

День «Аль-Кудс» был учрежден в 1979 году по инициативе Имама Хомейни в знак поддержки борьбы палестинцев за свои права и отмечается в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан. В этом году всемирный день Аль-Кудс отмечают 29 апреля.

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