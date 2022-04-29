29 апр. 2022 г., 12:36
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ХАМАС: проект нормализации отношений с Израилем не обеспечивает безопасности оккупантов

ХАМАС: проект нормализации отношений с Израилем не обеспечивает безопасности оккупантов

Тегеран, 29 апреля. ИРНА — Проект нормализации отношений ряда исламских государств с Израилем не может обеспечить безопасность оккупантов на палестинских территориях.

Об этом заявил в пятницу в интервью ИРНА по случаю всемирного дня Аль-Кудс представитель движения ХАМАС Абдуллатиф аль-Кануа.

"Каждый год во всемирный день Аль-Кудс мы подчеркиваем, что Аль-Кудс является компасом, указателем и маяком для свободолюбивых людей в арабских и исламских странах, и все свободолюбивые люди должны увеличить свою поддержку и усилия для освобождения земель палестинского народа", рассказал пресс-секретарь палестинского движения ХАМАС.

"Накануне всемирного Дня Аль-Кудс мы благодарим страны и народы, поддерживающие дело Палестины и являются истинными сторонниками палестинского народа", добавил Абдуллатиф аль-Кануа.

Абдуллатиф аль-Кануа также подчеркнул, что Движение сопротивления полностью готово к любой битве с оккупантами. "Сегодня палестинское сопротивление готово встретить любую агрессию и вступить в любую битву с сионистским режимом", отметил он.

День «Аль-Кудс» был учрежден в 1979 году по инициативе Имама Хомейни в знак поддержки борьбы палестинцев за свои права и отмечается в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан. В этом году всемирный день Аль-Кудс отмечают 29 апреля.

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