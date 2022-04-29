29 апр. 2022 г., 13:57
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В Бахрейне прошли демонстрации в честь дня Аль-Кудс

В Бахрейне прошли демонстрации в честь дня Аль-Кудс

Тегеран, 29 апреля. ИРНА — В пятницу, после утреннего намаза мусульмане Бахрейна приняли участие в демонстрациях в честь дня Аль-Кудс, посвященного поддержке палестинского народа.

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По сообщению национального исламского общества Аль-Вефак на своей странице в Twitter, мусульмане Бахрейна приняли участие в демонстрациях в честь дня Аль-Кудс по призыву лидера шиитов Бахрейна аятоллы Исы Касема. Участники демонстрации выступили в поддержку палестинского народа и осудили нормализацию отношений с сионистским режимом.

Кроме того, вечером в четверг жители района Абу-Саби на западе столицы Бахрейна вышли на улицы в поддержку Палестины, отвергнув любой план по нормализации отношений с Израилем. Они скандировали лозунги против сионистского режима.

День «Аль-Кудс» был учрежден в 1979 году по инициативе Имама Хомейни в знак поддержки борьбы палестинцев за свои права и отмечается в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан. В этом году всемирный день Аль-Кудс отмечают 29 апреля.

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