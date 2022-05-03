Демонстрации дня Аль-Кудс показали что палестинское дело все еще живо

Об этом заявил во вторник временный лидер пятничной молитвы Тегерана аятолла Казем Седиги в ходе проповеди во время праздничного намаза по случаю Ид аль-Фитра (праздника Розговенья).

По его словам, во время месяца Рамадан угнетенный народ Афганистана подвергся терактов в разных городах со стороны марионеток мирового высокомерия США и Израиля.

Он также подверг критике Запад за то, что поднимает шумиху за ситуацию на Украине, а хранит молчание относительно преступлений в Афганистане и Йемене. "Вы расист и не понимаете прав человека. Вы до сих пор молчите по Афганистану и Йемену", подчеркнул Седиги.

"Мы настоятельно призываем афганское руководство обеспечить безопасность угнетенного народа Афганистана и как можно скорее выявить и наказать эти жестокие террористические сети", сказал он.

Сегодня в Иране отмечается праздник Ураза Байрам (Ид аль-Фитр), который знаменует завершение поста в священном месяце Рамадан. В этот день по всему Ирану проводится праздничный намаз Ид аль-Фитр .

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