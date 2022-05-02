Калибаф поздравил спикеров парламентов исламских стран с праздником Ураза-байрам

При этом, он сказал, что, учитывая нынешние условия, учения священного Корана, а также укрепление единства оказывают большую помощь исламской умме в решении проблем и обретении счастья.

Калибаф также выразил надежду, что лидеры исламских стран, укрепляя братские связи, будут способствовать миру и стабильности и наращивать сотрудничество.

Ранее Офис Верховного лидера исламской республики объявил, что праздник разговения Ид аль-Фитр в этом году наступит 3 мая.

Праздник Ураза Байрам знаменует завершение поста в священном месяце Рамадан.

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