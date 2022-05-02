2 мая 2022 г., 12:22
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Глава МИД Ирана поздравил МИД исламских стран с праздником Ураза-байрам

Глава МИД Ирана поздравил МИД исламских стран с праздником Ураза-байрам

Тегеран, 2 мая, ИРНА - Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян направил отдельные послания своим коллегам из исламских стран, поздравив их правительства и народы по случаю праздника Ураза-байрам.

«Ураза-байрам - это праздник человечества, откровение счастья и награда за месяц поклонения. Великолепное празднование Ураза-байрам в конце священного месяца Рамадан является проявлением дружбы, братства и единства мусульман в стремлении к реализации идеалов просвещающей веры ислама. Действительно, поддержка со стороны лидеров мусульманских стран в этом отношении может внести значительный вклад в укрепление солидарности между мусульманами и прогресс мусульманских обществ», - говорится в послании МИД Ирана.  

Ранее Офис Верховного лидера исламской республики объявил, что праздник разговения Ид аль-Фитр в этом году наступит 3 мая.

Праздник Ураза Байрам знаменует завершение поста в священном месяце Рамадан.

В связи с тем, что мусульманский лунный календарь состоит из 12 лунных месяцев и делится преимущественно 354 дня, что на 10 или 11 дней короче солнечного года, дни мусульманских религиозных праздников каждый год сдвигаются относительно григорианского календаря.

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