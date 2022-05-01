1 мая 2022 г., 21:24
Journalist ID: 2177
News Code: 84739313
0 Persons
T T

Tags

Замглавы МИД Ирана и Норвегии провели переговоры в Тегеране

Замглавы МИД Ирана и Норвегии провели переговоры в Тегеране

Тегеран, 1 мая. ИРНА — Заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани Заместитель министра иностранных дел Норвегии Хенрик Туне провели переговоры в воскресенье в Тегеране.

Ранее в воскресенье норвежский дипломат, который находится в Тегеране с визитом провел встречу с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияаном.

Указав на 115-летнюю историю дипломатических отношений между Ираном и Норвегией, Амир Абдоллахиян заявил о важности расширения политических, торговых и парламентских связей.

Министр также назвал присутствие иранцев, проживающих в Норвегии, в различных политических, экономических и научных сферах страны ценным имуществом для укрепления отношений между двумя странами.

Стороны также подчеркнули необходимость политических консультаций двух стран на уровне заместителей ведомств в целях расширения двустороннего сотрудничества.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha