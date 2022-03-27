27 мар. 2022 г., 14:32
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Мора встретился со старшим переговорщиком Ирана в Тегеране

Мора встретился со старшим переговорщиком Ирана в Тегеране

Тегеран, 27 марта, ИРНА - Заместитель главы внешнеполитического ведомства Евросоюза (ЕС) Энрике Мора, который находится с визитом в Тегеране, сегодня встретился с замглавы МИД и старшим переговорщиком Ирана Али Багери Кани.

Стороны на этой встрече обсудили последние развития на переговорах по отмене санкций в Вене и нерешённые вопросы.
Кани напомнил о серьезности Исламской Республики для заключения соглашения в Вене, отметив, что если США придерживаются реалистичного подхода, можно достичь сделки.
Мора также на этой встрече рассказал о своих последних консультациях с другими сторонами переговоров.
Багери Кани и Мора в следующие дни будут продолжать свои контакты и консультации.
Заместитель главы внешнеполитического ведомства Евросоюза (ЕС) после встречи с иранскими официальными лицами в воскресенье отправится в США, чтобы Вашингтон принял свое политическое решение.

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