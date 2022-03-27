Мора встретился со старшим переговорщиком Ирана в Тегеране

Стороны на этой встрече обсудили последние развития на переговорах по отмене санкций в Вене и нерешённые вопросы.

Кани напомнил о серьезности Исламской Республики для заключения соглашения в Вене, отметив, что если США придерживаются реалистичного подхода, можно достичь сделки.

Мора также на этой встрече рассказал о своих последних консультациях с другими сторонами переговоров.

Багери Кани и Мора в следующие дни будут продолжать свои контакты и консультации.

Заместитель главы внешнеполитического ведомства Евросоюза (ЕС) после встречи с иранскими официальными лицами в воскресенье отправится в США, чтобы Вашингтон принял свое политическое решение.