Багери: сионистский режим является символом нарушения прав человека

Об этом заявил он в среду на первой конференции по референдуму в Палестине в университете имени имама Садика.

"Дело Палестины — это вопрос, в котором замечательно отражены ценности Исламской революции, в том числе стремление к справедливости, свободолюбие и противодействие борьба за гегемонию", подчеркнул дипломат.

Что касается так называемых «Соглашений Авраама», Багери Кани предупредил, что права палестинцев были обменяны на политику, экономику и временную прибыль некоторых правительств в сфере безопасности, в то время как максимальное использование проекта состоит в том, чтобы дать искусственное дыхание оккупационному режиму.

Багери отметил, что среди всех важных вопросов, связанных с Палестиной, тема человеческой жизни и прав человека имеет наибольшее значение.

По словам дипломата, за семь десятилетий сионистский режим столкнулся с самым большим количеством нарушений прав человека, отметив, что вопрос о Палестине не ограничивается спором из-за части земли, потому что режим систематически нарушает права человека в последнее время. истории и на международном уровне.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram