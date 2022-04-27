27 апр. 2022 г., 13:57
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Багери: сионистский режим является символом нарушения прав человека

Багери: сионистский режим является символом нарушения прав человека

Тегеран, 27 апреля. ИРНА — Заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани заявил, что сионистский режим является символом нарушения прав человека на глобальном уровне.

Об этом заявил он в среду на первой конференции по референдуму в Палестине в университете имени имама Садика.

"Дело Палестины — это вопрос, в котором замечательно отражены ценности Исламской революции, в том числе стремление к справедливости, свободолюбие и противодействие борьба за гегемонию", подчеркнул дипломат.

Что касается так называемых «Соглашений Авраама», Багери Кани предупредил, что права палестинцев были обменяны на политику, экономику и временную прибыль некоторых правительств в сфере безопасности, в то время как максимальное использование проекта состоит в том, чтобы дать искусственное дыхание оккупационному режиму.

Багери отметил, что среди всех важных вопросов, связанных с Палестиной, тема человеческой жизни и прав человека имеет наибольшее значение.

По словам дипломата, за семь десятилетий сионистский режим столкнулся с самым большим количеством нарушений прав человека, отметив, что вопрос о Палестине не ограничивается спором из-за части земли, потому что режим систематически нарушает права человека в последнее время. истории и на международном уровне.

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