25 апр. 2022 г., 23:51
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ОИС: Аль-Кудс и мечеть Аль-Акса — красные линии исламской уммы

ОИС: Аль-Кудс и мечеть Аль-Акса — красные линии исламской уммы

Тегеран, 25 апреля. ИРНА — В Организации исламского сотрудничества (ОИС) подчеркнули, что священный Аль-Кудс и мечеть Аль-Акса являются красными линиями исламской уммы, безопасность и стабильность в регионе будут достигнуты только путем освобождения Палестины от оккупации сионистского режима.

Об этом говорится в заявлении стран-членов Организации исламского сотрудничества по итогам внеочередного заседания в Джидде (Саудовская Аравия).

Участники встречи призвали к объединению усилий всех государств-членов ОИС для защиты Аль-Кудса и его святынь от преступлений израильских оккупантов и для поддержки палестинского народа от жестоких нападений сионистов.

Страны-члены ОИС решительно осудили агрессию израильских оккупантов против палестинского народа, в частности в городе Аль-Кудс и незаконные действия сионистского режима в этом городе, нацеленные на изменение исторического и правового статуса мечети Аль-Акса.

Страны-члены организации подчеркнули, что ответственность за любые последствия агрессии и противоправных действий оккупантов в Иерусалиме, в том числе попытку разделить мечеть Аль-Акса несту сионистские власти и призвали Израиль немедленно прекратить свои незаконные действия.

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