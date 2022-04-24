В Нью-Йорке прошла акция протеста против преступления сионистского режима

Группа нью-йоркских граждан в субботу собрались перед зданием генконсульства Израиля, чтобы выразить сочувствие палестинскому народу и осудить преступления Израиля.



Участники протеста подняли флаг Палестины и скандировали лозунги против Израиля. Они осудили недавние агрессии сионистских военных, иудаизацию и произвольные действия в отношении палестинцев.

Напомним, израильская полиция 15 апреля совершила рейд в мечеть Аль-Акса, в результате которой ранены 160, задержаны 400 палестинцев. Участники протеста подняли флаг Палестины и скандировали лозунги против Израиля. Они осудили недавние агрессии сионистских военных, иудаизацию и произвольные действия в отношении палестинцев.Напомним, израильская полиция 15 апреля совершила рейд в мечеть Аль-Акса, в результате которой ранены 160, задержаны 400 палестинцев.