Израильские военные силы напали на Мечеть Аль-Акса

В пятницу утром израильские силы напали на мечеть Аль-Акса столкнулись с палестинцами. С другой стороны, новостные источники сообщили, что лидеры Израиля приняли необходимые меры для столкновения с палестинцами, которые хотели совершить пятничный намаз.

Как сообщил телеканал Аljazeera, израильские силы вошли в мечеть Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме и ранили примерно 30 палестинцев, в том числе трех журналистов.

Новое нападение Израиля состоялось в пятницу утром, когда палестинцы забросали камнями израильскую полицию, которая была одета в полную спецодежду и вошла на территорию комплекса, стреляя резиновыми пулями и светошумовыми гранатами, по словам журналистов на месте происшествия.

Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что число раненных достигло 31 человека, в том числе 14 доставлены в больницу для лечения. Израильская полиция сообщила, что один полицейский был ранен в результате попадания камня.

Мечеть Аль-Акса стало центром многодневного насилия на фоне усиления напряженности после серии нападений внутри Израиля и на Западном берегу.

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