В Анкаре прошли акции протеста против Израиля

Как сообщает информационное агентство «Анадолу» скандировали лозунги против действий сионистского режима в поддержку оккупированного Аль-Кудса и палестинского народа.

Участники протеста назвали молчание исламского мира и присутствие политики двойных стандартов причиной таких действий Израиля.

Израильская полиция 15 апреля совершила рейд в мечеть Аль-Акса, в результате которой ранены 160, задержаны 400 палестинцев.

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