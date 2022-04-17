В Анкаре прошли акции протеста против Израиля

Как сообщает информационное агентство «Анадолу» скандировали лозунги против действий сионистского режима в поддержку оккупированного Аль-Кудса и палестинского народа.
Участники протеста назвали молчание исламского мира и присутствие политики двойных стандартов причиной таких действий Израиля.
Израильская полиция 15 апреля совершила рейд в мечеть Аль-Акса, в результате которой ранены 160, задержаны 400 палестинцев.
Тегеран, 17 апреля, ИРНА – Группа турецких протестующих собралась перед посольством Израиля в Анкаре, чтобы осудить рейд израильских сил на мечеть Аль-Акса.
Как сообщает информационное агентство «Анадолу» скандировали лозунги против действий сионистского режима в поддержку оккупированного Аль-Кудса и палестинского народа.
Похожие новости
-
Глава МИД Ирана назвал события в мечети Аль-Аксе беспомощностью сионистов
Тегеран, 15 апреля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян отдал дань…
-
КСИР осудил преступления сионистов в мечети Аль-Акса
Тегеран, 16 апреля, ИРНА - Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в своем заявлении резко…
-
МИД Ирана призвало всех мусульман мира объединится против Израиля
Тегеран, 16 апреля, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде осудил атаку…
Your Comment