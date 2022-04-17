17 апр. 2022 г., 10:37
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В Анкаре прошли акции протеста против Израиля

В Анкаре прошли акции протеста против Израиля

Тегеран, 17 апреля, ИРНА – Группа турецких протестующих собралась перед посольством Израиля в Анкаре, чтобы осудить рейд израильских сил на мечеть Аль-Акса.

Как сообщает информационное агентство «Анадолу» скандировали лозунги против действий сионистского режима в поддержку оккупированного Аль-Кудса и палестинского народа.
Участники протеста назвали молчание исламского мира и присутствие политики двойных стандартов причиной таких действий Израиля.
Израильская полиция 15 апреля совершила рейд в мечеть Аль-Акса, в результате которой ранены 160, задержаны 400 палестинцев.

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