КСИР осудил преступления сионистов в мечети Аль-Акса

КСИР назвал появление новой интифады и эпическое и мужественное присутствие молодого палестинского поколения на поле сопротивления и борьбы кошмаром сионистов и их региональных и трансрегиональных спонсоров.

«Новые акты агрессии и преступления сионистского режима в мечети Аль-Акса, которые усилились после недавних мученических операций моджахедов и палестинской молодежи, показывают страх сионистов перед новой интифадой, углубление палестинской борьбы и увеличение возможностей антисионистского сопротивления», говорится в заявлении.

Также в заявлении отмечается, что несомненно, последствия этой акции и опасного заговора касаются безмолвных людей в исламских странах, а также так называемых правозащитников на международных форумах, и в мировом общественном мнении они будут сурово наказаны.

Израильская полиция 15 апреля совершила рейд в мечеть Аль-Акса, в результате которой ранены 152, задержаны 400 палестинцев.

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