КСИР осудил преступления сионистов в мечети Аль-Акса

КСИР назвал появление новой интифады и эпическое и мужественное присутствие молодого палестинского поколения на поле сопротивления и борьбы кошмаром сионистов и их региональных и трансрегиональных спонсоров.
«Новые акты агрессии и преступления сионистского режима в мечети Аль-Акса, которые усилились после недавних мученических операций моджахедов и палестинской молодежи, показывают страх сионистов перед новой интифадой, углубление палестинской борьбы и увеличение возможностей антисионистского сопротивления», говорится в заявлении.
Также в заявлении отмечается, что несомненно, последствия этой акции и опасного заговора касаются безмолвных людей в исламских странах, а также так называемых правозащитников на международных форумах, и в мировом общественном мнении они будут сурово наказаны.
Израильская полиция 15 апреля совершила рейд в мечеть Аль-Акса, в результате которой ранены 152, задержаны 400 палестинцев.
Тегеран, 16 апреля, ИРНА - Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в своем заявлении резко осудил атаку Израиля на мечеть Аль-Акса.
КСИР назвал появление новой интифады и эпическое и мужественное присутствие молодого палестинского поколения на поле сопротивления и борьбы кошмаром сионистов и их региональных и трансрегиональных спонсоров.
Похожие новости
-
Глава МИД Ирана назвал события в мечети Аль-Аксе беспомощностью сионистов
Тегеран, 15 апреля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян отдал дань…
-
Иран назвал преступления сионистов в мечети Аль-Акса вопиющим нарушением прав человека
Тегеран, 15 апреля. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Саид Кахтибзаде назвал преступления…
Your Comment