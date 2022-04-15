Глава МИД Ирана назвал события в мечети Аль-Аксе беспомощностью сионистов

В ходе телефонного разговора с председателем Политбюро движения ХАМАС Исмаилом Хания, Амир Абдоллахиян обрушился с критикой на осквернение святых мест сионистским режимом.

"Несомненно, сионистский режим стал слишком слабым, чтобы терпеть движения палестинцев и сопротивление, создавшее эпос «Саиф аль-Кудс»", указал глава иранского МИД.

Он добавил, что сегодня Сопротивление находится в лучшем положении, тогда как сионистский террористический режим находится в самом слабом состоянии.

"Иран поддерживает формирование единого палестинского правительства на всей исторической земле со столицей в Священном Кудсе", заявил он.

Глава иранской дипломатии подчеркнул важность дипломатических консультаций с министрами иностранных дел исламских стран для осуждения и прекращения агрессивных действий сионистского режима.

Амир Абдоллахиян назвал агрессию сионистского режима против верующих и осквернение мечети Аль-Акса неуместными последствиями нормализации отношений с фальшивым израильским режимом некоторыми арабскими странами.

Хания, в свою очередь, подробно рассказал о недавних преступлениях в мечети Аль-Акса, заявив, что в Аль-Аксе события могут развиваться по двум сценариям: либо Израиль продолжит оккупацию и совершать преступления, либо Аль-Аксу будут контролировать палестинцы, что позволит сохранить святыню ислама и арабо-мусульманский характер Иерусалима.



"Палестинский народ и группы сопротивления выбрали путь сопротивления силой", сказал Хания.

Он высоко оценил поддержку Ираном палестинского дела, священного аль-Кудса и мечети Аль-Акса.

Он также призвал к расширению дипломатических консультаций на уровне исламских стран, Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Совета Безопасности ООН, чтобы осудить и остановить агрессию сионистского режима.

В результате эскалации напряженности и агрессии со стороны сионистского режима десятки палестинцев были убиты и сотни ранены с начала священного месяца Рамадан.