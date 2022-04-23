23 апр. 2022 г., 16:35
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Раиси: преступления ИГИЛ и Израиля исходят из придуманных движений Западом

Раиси: преступления ИГИЛ и Израиля исходят из придуманных движений Западом

Тегеран, 23 апреля, ИРНА – Президент Ирана Эбрахим Раиси назвал причиной преступления ИГИЛ в Афганистане, а также нападения Израиля в Палестине, движения, придуманные Западом.

Выступая в религиозной конгрегации по случаю годовщины смерти имама Али в субботу, президент Раиси заявил, что судьба палестинского народа решается движениями сопротивления, а не участниками переговоров за столом переговоров.

«Сегодня мы стали свидетелями двух больших преступлений против мусульман мира, а именно преступления ИГИЛ а Афганистане и преступления Израиля в Палестине. Все эти преступления исходят из придуманных Западом движений», - отметил он.

Президент заявил, что нынешние власти Афганистана несут ответственность за защиту всего афганского народа, включая шиитов.

Раиси также указал на предстоящий Всемирный день Кудса и назвал его символом мусульманского единства и интеграции. Он также выразил надежду, что этот день может привести к свободе Кудса и победе палестинцев, чтобы сохранить свои права в течение 70 лет.

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