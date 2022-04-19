19 апр. 2022 г., 10:12
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Шариф пригласил Раиси посетить Пакистан

Шариф пригласил Раиси посетить Пакистан

Тегеран, 19 апреля, ИРНА – Новый премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф пригласил иранского президента Эбрахима Раиси посетить Пакистан.

Шариф поблагодарил Раиси за его поздравительную телеграмму по случаю его избрания на пост премьер-министра Пакистана.
Как сообщает посольство Пакистана в Тегеране в Twitter, премьер-министр страны выразил надежду на расширение двусторонних отношений.
Раиси на прошлей неделе поздравил Шарифа с избранием на пост нового премьер-министра страны.
После недели политической напряженности в Пакистане Шахбаз Шариф из партии «Братья-мусульмане» был избран 23-м премьер-министром в понедельник (11 апреля).
Раиси в своем послании подчеркнул, что Исламская Республика Иран всегда готова к активизации сотрудничества с Пакистаном во всех аспектах, в том числе с новым руководством.

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