Шариф пригласил Раиси посетить Пакистан

Шариф поблагодарил Раиси за его поздравительную телеграмму по случаю его избрания на пост премьер-министра Пакистана.

Как сообщает посольство Пакистана в Тегеране в Twitter, премьер-министр страны выразил надежду на расширение двусторонних отношений.

Раиси на прошлей неделе поздравил Шарифа с избранием на пост нового премьер-министра страны.

После недели политической напряженности в Пакистане Шахбаз Шариф из партии «Братья-мусульмане» был избран 23-м премьер-министром в понедельник (11 апреля).

Раиси в своем послании подчеркнул, что Исламская Республика Иран всегда готова к активизации сотрудничества с Пакистаном во всех аспектах, в том числе с новым руководством.

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