В Пакистане вышли на улицы тысячи сторонников экс-премьера Имрана Хана

Массовые акции протеста против вмешательства США для смены власти в Пакистане прошли не только в Исламабаде, но и в таких крупных городах страны, как Пешавар, Лахор и Карачи.

Люди скандировали антиамериканские лозунги, отметив, что они не примут навязанное Соединенным Штатом пакистанское правительство.



Прокомментируя акции протеста в стране, Имран Хан в своем Twitter поблагодарил пакистанцам за эту удивительную поддержку и их эмоциональный протест против поддерживаемой США смены власти.

Напомним, ранее парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану, который затем заявил о начале борьбы с иностранным заговором.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram