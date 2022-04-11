11 апр. 2022 г., 14:49
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В Пакистане вышли на улицы тысячи сторонников экс-премьера Имрана Хана

В Пакистане вышли на улицы тысячи сторонников экс-премьера Имрана Хана

Тегеран, 11 апреля, ИРНА — Тысячи сторонников партии «Техрик-и-Инсаф» вышли на улицы, выражая свою поддержку экс-премьера Пакистана.

Массовые акции протеста против вмешательства США для смены власти в Пакистане прошли не только в Исламабаде, но и в таких крупных городах страны, как Пешавар, Лахор и Карачи.
Люди скандировали антиамериканские лозунги, отметив, что они не примут навязанное Соединенным Штатом пакистанское правительство.

В Пакистане вышли на улицы тысячи сторонников экс-премьера Имрана Хана
Прокомментируя акции протеста в стране, Имран Хан в своем Twitter поблагодарил пакистанцам за эту удивительную поддержку и их эмоциональный протест против поддерживаемой США смены власти.
Напомним, ранее парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану, который затем заявил о начале борьбы с иностранным заговором.

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