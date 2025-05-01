Крупный пожар вокруг Иерусалима продолжается

По сообщению Палестинского информационного центра со ссылкой на израильское новостное агентство, основные новые очаги пожаров расположены вблизи израильского поселения Аль-Хамра. По данным источника, характер возгорания и направление ветра вызывают предположения о возможном умышленном поджоге.

Как передают израильские СМИ, пять поселений были эвакуированы, дороги к центру оккупированного Иерусалима перекрыты из-за скопления транспорта, а десятки пожарных команд и водосбрасывающие самолёты продолжают борьбу с огнём.