Ахмадиан: Иран информирует своих стратегических союзников о переговорах с США

Во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И на полях саммита по вопросам безопасности стран БРИКС в Бразилии Ахмадиан подчеркнул, что Пекин является важным политическим и экономическим партнером Тегерана.

По его словам, Иран стремится к дальнейшему укреплению стратегических связей с Китаем.

В свою очередь, Ван И заявил, что Китай неизменно поддерживает принципиальные позиции Ирана в регионе и в переговорах, а также готов расширять экономическое сотрудничество с Тегераном.

Министр иностранных дел КНР назвал свою страну всесторонним стратегическим партнером Исламской Республики Иран и подтвердил право Ирана на использование мирной ядерной энергии.

Он также отметил, что в рамках всеобъемлющего стратегического соглашения Китай намерен укреплять взаимодействие с Ираном и стремится сделать предстоящий визит президента Ирана в Пекин важным шагом в развитии двусторонних отношений.