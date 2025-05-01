1 мая 2025 г., 18:31
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85820176
T T
1 Persons

Задержаны 150 террористов в Систане и Белуджистане

1 мая 2025 г., 18:31
Новости ID: 85820176
Задержаны 150 террористов в Систане и Белуджистане

Тегеран, 1 мая. ИРНА – Командующий Сухопутными войсками Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Мохаммад Пакпур сообщил о задержании 150 террористов и ликвидации 100 из них с ноября прошлого года в ходе операций сил безопасности против бандитов и террористов в провинции Систан и Белуджистан.

Он, ссылаясь на теракты в городах Раск и Чабахар в прошлом году, отметил: все 18 террористов, ликвидированных в этих операциях, были иностранными агентами, проникшими в регион под видом местных жителей — так называемых “топливных торговцев”.

Они ввозили оружие и боеприпасы, спрятанные в канистрах с топливом. Эти факты подтверждены в признаниях их сообщников, что требует повышенной бдительности от местного населения, чтобы не допустить проникновения иностранных агентов под видом граждан региона, поскольку основную угрозу и убытки несут именно местные жители.

Генерал также упомянул недавние теракты в районе Гохар-Кух и сообщил, что после этих инцидентов в результате спецопераций были задержаны свыше 150 человек, из которых 100 были уничтожены.

По его словам, задержанные признались, что находились под руководством одного из бежавших из страны жителей Раска, вступившего в контакт с врагами Ирана.

1 Persons

Ваш комментарий

You are replying to: .