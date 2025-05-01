Задержаны 150 террористов в Систане и Белуджистане

Он, ссылаясь на теракты в городах Раск и Чабахар в прошлом году, отметил: все 18 террористов, ликвидированных в этих операциях, были иностранными агентами, проникшими в регион под видом местных жителей — так называемых “топливных торговцев”.

Они ввозили оружие и боеприпасы, спрятанные в канистрах с топливом. Эти факты подтверждены в признаниях их сообщников, что требует повышенной бдительности от местного населения, чтобы не допустить проникновения иностранных агентов под видом граждан региона, поскольку основную угрозу и убытки несут именно местные жители.

Генерал также упомянул недавние теракты в районе Гохар-Кух и сообщил, что после этих инцидентов в результате спецопераций были задержаны свыше 150 человек, из которых 100 были уничтожены.

По его словам, задержанные признались, что находились под руководством одного из бежавших из страны жителей Раска, вступившего в контакт с врагами Ирана.