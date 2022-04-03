Президент Пакистана распустил парламент страны

В воскресенье Имран Хан в телеинтервью призвал народ Пакистана подготовиться к досрочным парламентским выборам в стране.

Он косвенно указал на вмешательство во внутренние дела Пакистана, заявив, что пакистанский народ должен сам решить следующее правительство.

Ранее в воскресенье Ариф Алви по по предложению премьер-министра Пакистана распустил Национальную ассамблею страны.

Заместитель министра информации и телерадиовещания страны Фаррух Хабиб сообщил в Twitter, что новые выборы пройдут в Пакистане в течение 90 дней.

Ранее Имран Хан заявил, что предложил президенту распустить парламент.

Это произошло после того, как оппозиция инициировала попытку объявить вотум недоверия премьеру.

В ходе заседания в нижней палате парламента страны вице-спикер Касим Сури заявил, что проведение такого голосования противоречило бы конституции страны, а потому не может быть проведено.