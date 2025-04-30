Реставрация ковров – исчезающее искусство

54-летний реставратор ковров Хамид Шариати уже много лет искусно восстанавливает поврежденные ковры на традиционном базаре Арака, в «Караван-сарай Ноузэри». Он научился этому искусству у своего отца и научил жену Фатиме Резаи, чтобы они работали бок о бок в их маленькой мастерской. Хотя реставрация ковров – это ценное искусство, оно также сопряжено со многими трудностями. Долгое сидение и кропотливая работа с ниткой и иголкой серьезно повредили ногу Хамида.