Арагчи: провокационные действия США ставят под сомнение их серьёзность на переговорах

Сегодня в беседе с журналистами глава МИД Ирана Сейед Аббас Арагчи прокомментировал некоторые действия США против Ирана в ходе переговоров, заявив, что подобные действия, несомненно, будут восприняты как негативный сигнал.

«Провокационные действия, совершаемые противоположной стороной в ходе переговоров, могут поставить под сомнение её серьёзность. Безусловно, нам известно о различных позициях внутри США и о разногласиях между разными лоббистскими группами, и мы внимательно отслеживаем все эти вопросы», - заявил министр.

Что касается места проведения переговоров, Арагчи сообщил, что принимающей стороной является Оман, однако по техническим и логистическим причинам было принято решение организовать второй и четвёртый раунды в Риме.