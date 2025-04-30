30 апр. 2025 г., 13:23
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Арагчи: провокационные действия США ставят под сомнение их серьёзность на переговорах

30 апр. 2025 г., 13:23
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Арагчи: провокационные действия США ставят под сомнение их серьёзность на переговорах

Тегеран, 30 апреля, ИРНА – Министр иностранных дел Ирана, ссылаясь на продолжение процесса непрямых переговоров между Ираном и США, сообщил о проведении их следующего раунда в Риме, столице Италии.

Сегодня в беседе с журналистами глава МИД Ирана Сейед Аббас Арагчи прокомментировал некоторые действия США против Ирана в ходе переговоров, заявив, что подобные действия, несомненно, будут восприняты как негативный сигнал.

«Провокационные действия, совершаемые противоположной стороной в ходе переговоров, могут поставить под сомнение её серьёзность. Безусловно, нам известно о различных позициях внутри США и о разногласиях между разными лоббистскими группами, и мы внимательно отслеживаем все эти вопросы», - заявил министр.

Что касается места проведения переговоров, Арагчи сообщил, что принимающей стороной является Оман, однако по техническим и логистическим причинам было принято решение организовать второй и четвёртый раунды в Риме.

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