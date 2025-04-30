Иран принял участие в туристической выставке в Дубае

Сегодня 30 апреля во второй день проведения выставки состоялся ряд встреч в формате B2B (экономических деятелей), переговорных сессий и презентаций туристических пакетов по Ирану с участием иранских туристических компаний и представителей авторитетных иностранных агентств. Многие из этих встреч были направлены на развитие туристических маршрутов, привлечение иностранных туристов в Иран и начало нового сотрудничества в сфере культурного, природного и оздоровительного туризма.

Присутствие представителей и участников туристической индустрии страны на этом международном мероприятии с первого дня его проведения встретило значительный интерес со стороны заинтересованных лиц, экспертов и руководителей иностранных туристических агентств, что создало динамичную атмосферу в этой области.

Этот павильон, организованный Клубом автомобилистов и туристов при поддержке Министерства культурного наследия, туризма и ремесел, стал активной площадкой для представления разнообразных туристических возможностей страны и установления международных связей.